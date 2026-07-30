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Фильмы
Можешь рассчитывать на меня
Актёры и съёмочная группа фильма «Можешь рассчитывать на меня»

Актёры и съёмочная группа фильма «Можешь рассчитывать на меня»

Режиссёры

Кеннет Лонерган

Кеннет Лонерган

Kenneth Lonergan
Режиссёр

Актёры

Лора Линни

Лора Линни

Laura Linney
Актриса
Марк Руффало

Марк Руффало

Mark Ruffalo
Актёр
Мэттью Бродерик

Мэттью Бродерик

Matthew Broderick
Актёр
Джон Тенни

Джон Тенни

Jon Tenney
Актёр
Рори Калкин

Рори Калкин

Rory Culkin
Актёр
Дж. Смит-Камерон

Дж. Смит-Камерон

J. Smith-Cameron
Актриса
Джош Лукас

Джош Лукас

Josh Lucas
Актёр
Габи Хоффманн

Габи Хоффманн

Gaby Hoffmann
Актриса
Адам ЛеФевр

Адам ЛеФевр

Adam LeFevre
Актёр
Эми Райан

Эми Райан

Amy Ryan
Актриса
Майкл Кантримэн

Майкл Кантримэн

Michael Countryman
Актёр
Кеннет Лонерган

Кеннет Лонерган

Kenneth Lonergan
Актёр
Хэлли Фейффер

Хэлли Фейффер

Halley Feiffer
Актриса
Уитни Вэнс

Уитни Вэнс

Whitney Vance
Актриса
Бетси Айдем

Бетси Айдем

Betsy Aidem
Актриса
Нина Гарбирас

Нина Гарбирас

Nina Garbiras
Актриса
Аллан Гилл

Аллан Гилл

Allan Gill
Актёр
Кевин Кин Мерфи

Кевин Кин Мерфи

Kevin Kean Murphy
Актёр

Сценаристы

Кеннет Лонерган

Кеннет Лонерган

Kenneth Lonergan
Сценарист

Продюсеры

Барбара Де Фина

Барбара Де Фина

Barbara De Fina
Продюсер
Ларри Майстрич

Ларри Майстрич

Larry Meistrich
Продюсер
Джефф Шарп

Джефф Шарп

Jeffrey Sharp
Продюсер

Художники

Мелисса Тот

Мелисса Тот

Melissa Toth
Художница

Операторы

Стефен Казмирски

Стефен Казмирски

Stephen Kazmierski
Оператор