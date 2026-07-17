Можешь рассчитывать на меня
Wink
Фильмы
Можешь рассчитывать на меня
2000, You Can Count on Me
Драма110 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Можешь рассчитывать на меня (фильм, 2000) смотреть онлайн

О фильме

С матерью-одиночкой Сэмми случилось сразу очень много событий. Ее восьмилетний сын Руди начал представлять себе своего отца, которого он не видел, в образе героя. Сама Сэмми возобновляет отношения с одним из предыдущих бойфрендов. На работе у Сэмми новый босс, который вводит свои необычные правила. Ее брат Терри приезжает погостить после того, как несколько месяцев от него совсем не было вестей. Ее бойфренд делает ей предложение, а ее брат предлагает Руди повидаться с его отцом...

Страна
США
Жанр
Драма
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Можешь рассчитывать на меня»