2000, You Can Count on Me
Драма110 мин18+
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Можешь рассчитывать на меня (фильм, 2000) смотреть онлайн
О фильме
С матерью-одиночкой Сэмми случилось сразу очень много событий. Ее восьмилетний сын Руди начал представлять себе своего отца, которого он не видел, в образе героя. Сама Сэмми возобновляет отношения с одним из предыдущих бойфрендов. На работе у Сэмми новый босс, который вводит свои необычные правила. Ее брат Терри приезжает погостить после того, как несколько месяцев от него совсем не было вестей. Ее бойфренд делает ей предложение, а ее брат предлагает Руди повидаться с его отцом...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КЛРежиссёр
Кеннет
Лонерган
- Актриса
Лора
Линни
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Мэттью
Бродерик
- Актёр
Джон
Тенни
- РКАктёр
Рори
Калкин
- ДСАктриса
Дж.
Смит-Камерон
- Актёр
Джош
Лукас
- ГХАктриса
Габи
Хоффманн
- АЛАктёр
Адам
ЛеФевр
- Актриса
Эми
Райан
- Актёр
Майкл
Кантримэн
- КЛАктёр
Кеннет
Лонерган
- ХФАктриса
Хэлли
Фейффер
- УВАктриса
Уитни
Вэнс
- БААктриса
Бетси
Айдем
- НГАктриса
Нина
Гарбирас
- АГАктёр
Аллан
Гилл
- ККАктёр
Кевин
Кин Мерфи
- КЛСценарист
Кеннет
Лонерган
- БДПродюсер
Барбара
Де Фина
- ЛМПродюсер
Ларри
Майстрич
- ДШПродюсер
Джефф
Шарп
- МТХудожница
Мелисса
Тот
- СКОператор
Стефен
Казмирски