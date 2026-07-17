С матерью-одиночкой Сэмми случилось сразу очень много событий. Ее восьмилетний сын Руди начал представлять себе своего отца, которого он не видел, в образе героя. Сама Сэмми возобновляет отношения с одним из предыдущих бойфрендов. На работе у Сэмми новый босс, который вводит свои необычные правила. Ее брат Терри приезжает погостить после того, как несколько месяцев от него совсем не было вестей. Ее бойфренд делает ей предложение, а ее брат предлагает Руди повидаться с его отцом...

