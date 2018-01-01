Wink
Моя большая испанская семья
Актёры и съёмочная группа фильма «Моя большая испанская семья»

Режиссёры

Даниель Санчес Аревало

Daniel Sánchez Arévalo
Режиссёр

Актёры

Антонио де ла Торре

Antonio de la Torre
АктёрAdán
Роберто Аламо

Roberto Álamo
АктёрBenjamín
Ким Гутьеррес

Quim Gutiérrez
АктёрCaleb
Микель Фернандес

Miquel Fernández
АктёрDaniel
Патрик Криадо

Patrick Criado
АктёрEfraín
Эктор Коломе

Héctor Colomé
АктёрPadre
Вероника Эчеги

Verónica Echegui
АктрисаCris
Аранча Марти

Arancha Martí
АктрисаCarla
Сандра Мартин

Sandra Martín
АктрисаMónica
Сэнди Жильбер

Sandy Gilberte
АктрисаFran

Сценаристы

Даниель Санчес Аревало

Daniel Sánchez Arévalo
Сценарист

Продюсеры

Фернандо Бовайра

Fernando Bovaira
Продюсер
Мерседес Гамеро

Mercedes Gamero
Продюсер
Микель Лехарса

Mikel Lejarza
Продюсер
Хуан Карлос Каро

Juan Carlos Caro
Продюсер

Художники

Сатур Идаррета

Satur Idarreta
Художница
Татьяна Эрнандес

Tatiana Hernández
Художница

Монтажёры

Начо Руис Капильяс

Nacho Ruiz Capillas
Монтажёр

Операторы

Хуан Карлос Гомес

Juan Carlos Gómez
Оператор

Композиторы

Джош Раус

Josh Rouse
Композитор