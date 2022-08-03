Моя большая испанская семья (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, La gran familia española
Комедия, Драма97 мин18+
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О фильме
Младший из пяти братьев принимает решение жениться на своей беременной девушке. День свадьбы совпадает с игрой Испании в финале Чемпионата мира по футболу в ЮАР. И пока страна парализована, эта семья, состоящая из пяти братьев, будет играть в самой важной партии в их жизни.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДСРежиссёр
Даниель
Санчес Аревало
- АдАктёр
Антонио
де ла Торре
- Актёр
Роберто
Аламо
- КГАктёр
Ким
Гутьеррес
- МФАктёр
Микель
Фернандес
- ПКАктёр
Патрик
Криадо
- ЭКАктёр
Эктор
Коломе
- Актриса
Вероника
Эчеги
- АМАктриса
Аранча
Марти
- СМАктриса
Сандра
Мартин
- СЖАктриса
Сэнди
Жильбер
- ДССценарист
Даниель
Санчес Аревало
- ФБПродюсер
Фернандо
Бовайра
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- МЛПродюсер
Микель
Лехарса
- ХКПродюсер
Хуан
Карлос Каро
- СИХудожница
Сатур
Идаррета
- ТЭХудожница
Татьяна
Эрнандес
- НРМонтажёр
Начо
Руис Капильяс
- ХКОператор
Хуан
Карлос Гомес
- ДРКомпозитор
Джош
Раус