Моя большая испанская семья (фильм, 2013) смотреть онлайн

Младший из пяти братьев принимает решение жениться на своей беременной девушке. День свадьбы совпадает с игрой Испании в финале Чемпионата мира по футболу в ЮАР. И пока страна парализована, эта семья, состоящая из пяти братьев, будет играть в самой важной партии в их жизни.

