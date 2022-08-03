Моя большая испанская семья
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Моя большая испанская семья

Моя большая испанская семья (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, La gran familia española
Комедия, Драма97 мин18+

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О фильме

Младший из пяти братьев принимает решение жениться на своей беременной девушке. День свадьбы совпадает с игрой Испании в финале Чемпионата мира по футболу в ЮАР. И пока страна парализована, эта семья, состоящая из пяти братьев, будет играть в самой важной партии в их жизни.

Страна
Испания
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя большая испанская семья»