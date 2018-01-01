Wink
Фильмы
Моя аргентинская душа
Актёры и съёмочная группа фильма «Моя аргентинская душа»

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя аргентинская душа»

Режиссёры

Терри Ингрэм

Терри Ингрэм

Terry Ingram
Режиссёр

Актёры

Элизео Баррионуэво

Элизео Баррионуэво

Eliseo Barrionuevo
АктёрAntonio
Диего Леске

Диего Леске

Diego Leske
АктёрGreg
Хуан Пабло Ди Паке

Хуан Пабло Ди Паке

Juan Pablo Di Pace
АктёрDiego
Иван Эспече

Иван Эспече

Iván Espeche
АктёрAndres (в титрах: Ivan Espeche Gil)
Джули Гонсало

Джули Гонсало

Julie Gonzalo
АктрисаAbril

Сценаристы

Джои Боткин

Джои Боткин

Joie Botkin
Сценарист

Композиторы

Винсент Мэй

Винсент Мэй

Vincent Mai
Композитор