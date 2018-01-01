Wink
Мой ужасный сосед
Актёры и съёмочная группа фильма «Мой ужасный сосед»

Режиссёры

Марк Форстер

Marc Forster
Режиссёр

Актёры

Том Хэнкс

Tom Hanks
Актёр
Мариана Тревиньо

Mariana Treviño
Актриса
Рэйчел Келлер

Rachel Keller
Актриса
Мануэль Рульфо

Manuel Rulfo
Актёр
Кэмерон Бриттон

Cameron Britton
Актёр
Хуанита Дженнингс

Juanita Jennings
Актриса
Питер Лосон Джонс

Peter Lawson Jones
Актёр
Майк Бирбилья

Mike Birbiglia
Актёр
Джон Хиггинс

John Higgins
Актёр
Труман Хэнкс

Truman Hanks
Актёр
Тони Бингхэм

Tony Bingham
Актёр
Лили Козуб

Lily Kozub
Актриса
Мак Байда

Mack Bayda
Актёр
Макс Павел

Max Pavel
Актёр
Кайли Хайман

Kailey Hyman
Актриса
Питер Сипла

Peter Sipla
Актёр
Патрик Станни

Patrick Stanny
Актёр
Эллисон Р. Худ

Allyson R. Hood
Актриса
Карл Клемонс

Carl Clemons
Актёр
Кристи Нолен

Kristy Nolen
Актриса
Доминик Маррон

Dominick Marrone
Актёр
Синди Джексон

Cindy Jackson
Актриса
Кристиана Монтойя

Christiana Montoya
Актриса
Алессандра Перес

Alessandra Perez
Актриса
Ира Эмикс

Ira Amyx
Актёр
Грег Аллан Мартин

Greg Allan Martin
Актёр
Джон Осбек

Jon Osbeck
Актёр
Эль Чепмен

Elle Chapman
Актриса
Брайант Кэрролл

Bryant Carroll
Актёр
Джон Донахью

Jon Donahue
Актёр
Аарон Маркус

Aaron Marcus
Актёр
Джефф Хочендонер

Jeff Hochendoner
Актёр
Джеймс Пейтон

James Peyton
Актёр
Эмони Эллисон

Emonie Ellison
Актриса
Келли Ламор Уилсон

Kelly Lamor Wilson
Актриса
Дэвид Маги

David Magee
Актёр
Уильям Пол Кларк

William Paul Clark
Актёр

Сценаристы

Ханнес Холм

Hannes Holm
Сценарист
Дэвид Маги

David Magee
Сценарист

Продюсеры

Селия Д. Костас

Celia D. Costas
Продюсер
Дайян Дрейер

Dianne Dreyer
Продюсер
Марк Форстер

Marc Forster
Продюсер

Монтажёры

Мэтт Шесс

Matt Chesse
Монтажёр

Композиторы

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор