Мой парень — айдол!
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Мой парень — айдол!

Фильм Мой парень — айдол!

2025, Мой парень — айдол!
Комедия, Мелодрама16+
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О фильме

2011 год. 17-летняя Айта — страстная поклонница корейских дорам. Однажды она спасает странную незнакомку, которую едва не сбил автомобиль. В качестве благодарности женщина обещает исполнить любое желание девушки. Рассмеявшись, Айта загадывает испытать историю любви, подобной тем, что она видела в дорамах. 2024 год. Айта уже давно смирилась с мыслью, что жизнь не похожа на сказку, но внезапно понимает, что её подростковое желание начинает исполняться.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD

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