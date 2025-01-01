Фильм Мой парень — айдол!

2011 год. 17-летняя Айта — страстная поклонница корейских дорам. Однажды она спасает странную незнакомку, которую едва не сбил автомобиль. В качестве благодарности женщина обещает исполнить любое желание девушки. Рассмеявшись, Айта загадывает испытать историю любви, подобной тем, что она видела в дорамах. 2024 год. Айта уже давно смирилась с мыслью, что жизнь не похожа на сказку, но внезапно понимает, что её подростковое желание начинает исполняться.



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