Мой папа псих
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Мой папа псих

Мой папа псих (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, King of California
Драмы, Мелодрамы89 мин18+

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Сюжет

Эксцентричный и чудаковатый Чарли вместе с шестнадцатилетней дочерью Мирандой отправляются на раскопки мифического клада в долине Сан-Фернандо, но обретают там нечто большее, чем драгоценный клад…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой папа псих»

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