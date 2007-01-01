Мой папа псих (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Эксцентричный и чудаковатый Чарли вместе с шестнадцатилетней дочерью Мирандой отправляются на раскопки мифического клада в долине Сан-Фернандо, но обретают там нечто большее, чем драгоценный клад…



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