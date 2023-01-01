Мой отец – герой (фильм, 1994) смотреть онлайн
7.11994, My Father the Hero
Мелодрамы, Комедии86 мин18+
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Сюжет
Может ли отец стать любовником? Чтобы решиться на это, нужно проявить настоящий героизм. Долгожданная встреча с дочерью, которую Андре не видел много лет после развода с женой, оказалась более чем неожиданной. За годы разлуки он настолько отвык от роли отца, что поведение повзрослевшей дочери постоянно приводило его в замешательство. Чего только стоило предложение разыграть перед окружающими влюбленную парочку!
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- СМРежиссёр
Стив
Майнер
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актриса
Кэтрин
Хайгл
- ДДАктёр
Далтон
Джеймс
- ФПАктриса
Фэйт
Принс
- ЛХАктриса
Лорен
Хаттон
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- ЭХАктриса
Энн
Хирн
- РПАктриса
Робин
Питерсон
- МДАктёр
Мэнни
Джекобс
- ЖЛСценарист
Жерар
Лозье
- ФВСценарист
Франсис
Вебер
- ЧПСценарист
Чарли
Питерс
- ЖБПродюсер
Жак
Бар
- ЖЛПродюсер
Жан-Луи
Ливи
- ЭСПродюсер
Эдвард
С. Фельдман
- ТСПродюсер
Тед
Суонсон
- МХМонтажёр
Маршалл
Харви
- ДООператор
Дарин
Окада
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман
- ММКомпозитор
Майкл
Мулфридел