Мой отец – герой
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Мой отец – герой

Мой отец – герой (фильм, 1994) смотреть онлайн

7.11994, My Father the Hero
Мелодрамы, Комедии86 мин18+

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Сюжет

Может ли отец стать любовником? Чтобы решиться на это, нужно проявить настоящий героизм. Долгожданная встреча с дочерью, которую Андре не видел много лет после развода с женой, оказалась более чем неожиданной. За годы разлуки он настолько отвык от роли отца, что поведение повзрослевшей дочери постоянно приводило его в замешательство. Чего только стоило предложение разыграть перед окружающими влюбленную парочку!

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Информация

Страна
Франция, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой отец – герой»

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