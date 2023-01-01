Мой отец – герой (фильм, 1994) смотреть онлайн

Сюжет

Может ли отец стать любовником? Чтобы решиться на это, нужно проявить настоящий героизм. Долгожданная встреча с дочерью, которую Андре не видел много лет после развода с женой, оказалась более чем неожиданной. За годы разлуки он настолько отвык от роли отца, что поведение повзрослевшей дочери постоянно приводило его в замешательство. Чего только стоило предложение разыграть перед окружающими влюбленную парочку!



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