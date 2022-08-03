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Мой маленький пони: Дружба - это чудо. Укрощение дракона

Мой маленький пони: Дружба - это чудо. Укрощение дракона (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, My Little Pony: Friendship Is Magic
Мультфильм, Приключения21 мин18+

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О фильме

Действие мультсериала разворачивается в вымышленной стране Эквестрии. Юная пони-единорог по имени Сумеречная Искорка усердно учится и совсем не общается со сверстниками. Наставница героини, принцесса Селестия даeт затворнице задание отправиться в Понивиль и найти друзей среди других пони.

Страна
Филиппины, США, Канада
Жанр
Комедия, Мюзикл, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Драма, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой маленький пони: Дружба - это чудо. Укрощение дракона»