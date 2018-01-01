Wink
Детям
Мой маленький пони: Дружба - это чудо. У страха глаза велики
Актёры и съёмочная группа фильма «Мой маленький пони: Дружба - это чудо. У страха глаза велики»

Режиссёры

Джим Миллер

Jim Miller
Режиссёр
Джейсон Тиссен

Jayson Thiessen
Режиссёр

Актёры

Эшли Болл

Ashleigh Ball
АктрисаApplejack
Тара Стронг

Tara Strong
АктрисаTwilight Sparkle
Табита Сен-Жермен

Tabitha St. Germain
АктрисаRarity
Андреа Либман

Andrea Libman
АктрисаPinkie Pie
Кэти Уэслак

Cathy Weseluck
АктрисаSpike
Николь Оливер

Nicole Oliver
АктрисаPrincess Celestia
Мишель Кребер

Michelle Creber
АктрисаApple Bloom
Шеннон Чан-Кент

Shannon Chan-Kent
АктрисаPinkie Pie
Келли Шеридан

Kelly Sheridan
АктрисаStarlight Glimmer
Питер Нью

Peter New
АктёрBig Macintosh

Сценаристы

Лорен Фауст

Lauren Faust
Сценарист
Бонни Закерле

Bonnie Zacherle
Сценарист
Эми Китинг Роджерс

Amy Keating Rogers
Сценарист
Николь Дюбюк

Nicole Dubuc
Сценарист

Продюсеры

Стивен Дэвис

Stephen Davis
Продюсер
Керстен Ньюлендс

Kirsten Newlands
Продюсер

Актёры дубляжа

Лариса Брохман

Актриса дубляжа
Ольга Шорохова

Актриса дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Мария Иващенко

Актриса дубляжа

Композиторы

Уильям Андерсон

William Anderson
Композитор
Дэниэл Ингрэм

Daniel Ingram
Композитор
Стеффан Эндрюс

Steffan Andrews
Композитор