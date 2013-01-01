Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии – Радужный рок

Ищешь, где посмотреть трейлер фильма Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии – Радужный рок 2013? Онлайн-сервис Wink предлагает смотреть трейлер (Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии – Радужный рок) в хорошем HD качестве.

Мультфильм