Мой ласковый и нежный зверь
Актёры и съёмочная группа фильма «Мой ласковый и нежный зверь»

Режиссёры

Эмиль Лотяну

Режиссёр

Актёры

Галина Беляева

АктрисаОльга Скворцова
Олег Янковский

АктёрСергей Петрович Камышев
Кирилл Лавров

Актёрграф Карнеев
Леонид Марков

АктёрУрбенин
Светлана Тома

Актрисацыганка Тина
Григоре Григориу

АктёрПолихроний Аркадьевич Калидис
Василий Симчич

Актёр
Олегар Федоро

Olegar Fedoro
АктёрИздатель
Александр Звенигорский

Актёрлакей
Анна Петрова

Anna Petrova
Актриса

Сценаристы

Эмиль Лотяну

Сценарист
Антон Чехов

Сценарист

Продюсеры

Адольф Фрадис

Продюсер

Актёры дубляжа

Евгения Сабельникова

Актриса дубляжа
Александр Белявский

Актёр дубляжа

Художники

Татьяна Личманова

Художница

Операторы

Анатолий Петрицкий

Оператор

Композиторы

Евгений Дога

Композитор