Мой ХХ век
Актёры и съёмочная группа фильма «Мой ХХ век»

Режиссёры

Ильдико Эньеди

Ildikó Enyedi
Режиссёр

Актёры

Олег Янковский

АктёрZ
Дорота Сегда

Dorota Segda
АктрисаDóra / Lili / Anya
Шандор Тери

Sándor Téri
АктёрHuszár
Шандор Цветко

Sándor Czvetkó
АктёрAnarchista fiú
Андрей Шварц

Andrej Schwartz
АктёрSegéd

Сценаристы

Ильдико Эньеди

Ildikó Enyedi
Сценарист

Продюсеры

Габор Ханак

Gábor Hanák
Продюсер
Андрей Шварц

Andrej Schwartz
Продюсер
Норберт Фридлендер

Norbert Friedländer
Продюсер

Художники

Золтан Харди

Zoltán Hardy
Художник
Агнеш Дьярмати

Ágnes Gyarmathy
Художница

Композиторы

Ласло Видовски

László Vidovszky
Композитор