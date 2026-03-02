Мой год в Оксфорде (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, My Oxford Year
Драма, Мелодрама18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Анна дела Вега, способная американская студентка, приезжает нагод вОксфорд, чтобы учиться литературе ипоэзии. Впервый жедень её случайно обрызгивает Джейми Дэвенпорт, проезжающий мимо намашине. Вскоре Анна выясняет, чтоон будет преподавать наодном изеё курсов. Первоначально онине ладят иобмениваются колкостями, нозатем проводят вместе вечер впабе.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Иэн
Моррис
- СКАктриса
София
Карсон
- Актёр
Дюгрей
Скотт
- Актриса
Катрин
МакКормак
- ГТАктёр
Гарри
Тревальдвин
- НПАктёр
Никхил
Пармар
- ПГАктриса
Поппи
Гилберт
- РКАктриса
Ромина
Кокка
- ХКАктёр
Хью
Коулз
- БОАктриса
Барунка
О’Шонесси
- РБАктриса
Ребекка
Бертон
- МКАктриса
Мэри
Крикшэнк
- БХАктёр
Барни
Харрис
- МБАктёр
Майкл
Бегли
- МБАктёр
Мартин
Бишоп
- НЭАктёр
Найджел
Энтони
- ЛКАктриса
Лаура
Квиксильвер
- БКАктёр
Бернард
Коллако
- ЭЖАктриса
Эмма
Жуанне
- МЛСценарист
Мелисса
Ли
- Сценарист
Джулия
Вилан
- ЭБСценарист
Эллисон
Барнетт
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- ИКПродюсер
Исаак
Клауснер
- ЛКПродюсер
Лаура
Квиксильвер
- ВБМонтажёр
Виктория
Бойделл
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- ИСКомпозитор
Изабелла
Саммерс