Мой единственный (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

США, 1953 год. Устав от постоянных измен мужа-музыканта, красавица Энн Деверо уезжает из дома вместе с двумя сыновьями-подростками. Женщина отчаянно пытается найти нового отца для ребят, но обеспеченные кандидаты оказываются не самыми хорошими людьми. Быть может, пора обрести независимость?



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