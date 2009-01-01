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Мой единственный

Мой единственный (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, My One and Only
Драмы103 мин18+

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Сюжет

США, 1953 год. Устав от постоянных измен мужа-музыканта, красавица Энн Деверо уезжает из дома вместе с двумя сыновьями-подростками. Женщина отчаянно пытается найти нового отца для ребят, но обеспеченные кандидаты оказываются не самыми хорошими людьми. Быть может, пора обрести независимость?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb