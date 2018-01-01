Wink
Фильмы
Мой друг Зигмунд Фрейд HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Мой друг Зигмунд Фрейд HD»

Актёры

Симон Морзе

Симон Морзе

Simon Morzé
АктёрFranz Huchel
Бруно Ганц

Бруно Ганц

Bruno Ganz
АктёрSigmund Freud
Йоханнес Криш

Йоханнес Криш

Johannes Krisch
АктёрOtto Trsnjek
Эмма Дрогунова

Эмма Дрогунова

Emma Drogunova
АктрисаAnezka
Регина Фритш

Регина Фритш

Regina Fritsch
АктрисаMargarete Huchel
Эльфрида Ирралль

Эльфрида Ирралль

Elfriede Irrall
АктрисаMartha Freud
Михаэль Фиц

Михаэль Фиц

Michael Fitz
АктёрRoter Egon
Райнер Вёсс

Райнер Вёсс

Rainer Wöss
АктёрHerr Rosshuber
Сабина Хергет

Сабина Хергет

Sabine Herget
АктрисаFrau Rosshuber
Герти Драссль

Герти Драссль

Gerti Drassl
АктрисаFra Doktor

Сценаристы

Клаус Рихтер

Клаус Рихтер

Klaus Richter
Сценарист
Роберт Ситалер

Роберт Ситалер

Robert Seethaler
Сценарист

Продюсеры

Дитер Похлатко

Дитер Похлатко

Dieter Pochlatko
Продюсер
Ральф Циммерман

Ральф Циммерман

Ralf Zimmermann
Продюсер
Йозеф Брандмайер

Йозеф Брандмайер

Josef Brandmaier
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Рубцов

Евгений Рубцов

Актёр дубляжа
Пётр Тобилевич

Пётр Тобилевич

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Нина Тобилевич

Нина Тобилевич

Актриса дубляжа

Операторы

Херман Дунцендорфер

Херман Дунцендорфер

Hermann Dunzendorfer
Оператор

Композиторы

Матиас Вебер

Матиас Вебер

Matthias Weber
Композитор