Мой друг Зигмунд Фрейд HD
Wink
Фильмы
Мой друг Зигмунд Фрейд HD

Мой друг Зигмунд Фрейд HD (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Der Trafikant
Драма, Военный108 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Вена, 1938 год. Францу 18 лет, он работает продавцом в табачной лавке и мечтает о прекрасной танцовщице, но не может набраться смелости с нею заговорить. На помощь приходит покупающий у Франца сигары седовласый бородач — отец психоанализа Зигмунд Фрейд, который вселяет в парня веру в себя.

Страна
Германия, Австрия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой друг Зигмунд Фрейд HD»