Мой друг Зигмунд Фрейд HD (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Der Trafikant
Драма, Военный108 мин18+
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О фильме
Вена, 1938 год. Францу 18 лет, он работает продавцом в табачной лавке и мечтает о прекрасной танцовщице, но не может набраться смелости с нею заговорить. На помощь приходит покупающий у Франца сигары седовласый бородач — отец психоанализа Зигмунд Фрейд, который вселяет в парня веру в себя.
СтранаГермания, Австрия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- СМАктёр
Симон
Морзе
- Актёр
Бруно
Ганц
- Актёр
Йоханнес
Криш
- Актриса
Эмма
Дрогунова
- РФАктриса
Регина
Фритш
- ЭИАктриса
Эльфрида
Ирралль
- МФАктёр
Михаэль
Фиц
- РВАктёр
Райнер
Вёсс
- СХАктриса
Сабина
Хергет
- ГДАктриса
Герти
Драссль
- КРСценарист
Клаус
Рихтер
- РССценарист
Роберт
Ситалер
- ДППродюсер
Дитер
Похлатко
- РЦПродюсер
Ральф
Циммерман
- ЙБПродюсер
Йозеф
Брандмайер
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ХДОператор
Херман
Дунцендорфер
- МВКомпозитор
Матиас
Вебер