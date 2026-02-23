Фильм Мой друг

О фильме
История о мальчике, лишённом возможности ходить, и его друге, который придумал для него целый мир — спасительную сказку про русалку и опасные игры с мифическими существами. Эта дружба становится щитом от жестокости и лекарством от отчаяния.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Драма
КачествоFull HD
- АСРежиссёр
Александр
Сухарев
- ЕЧАктёр
Елисей
Чучилин
- Актёр
Анатолий
Васильев
- Актриса
Раиса
Рязанова
- Актёр
Владимир
Левченко
- НКАктёр
Никита
Конкин
- Актриса
Алёна
Малахова
- АБАктёр
Антон
Багров
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- Актриса
Ольга
Будина
- ДКАктриса
Дина
Корзун
- АКАктёр
Артем
Крылов
- АЛАктёр
Антон
Луценко
- АМАктриса
Анастасия
Макарова
- Актёр
Сергей
Карлов
- МИАктёр
Максим
Иванов
- ИГАктриса
Инна
Гомес
- АССценарист
Александр
Сухарев
- АЛПродюсер
Андрей
Ляхов
- ДСПродюсер
Дмитрий
Суворов
- АКПродюсер
Александр
Калушкин
- АСПродюсер
Александр
Сухарев
- ЕКМонтажёр
Елена
Каткова
- ИШОператор
Илья
Шпиз
- АВКомпозитор
Артем
Васильев