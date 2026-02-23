Мой друг
Wink
Фильмы
Мой друг

Фильм Мой друг

2026, Мой друг
Драма, Приключения12+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

История о мальчике, лишённом возможности ходить, и его друге, который придумал для него целый мир — спасительную сказку про русалку и опасные игры с мифическими существами. Эта дружба становится щитом от жестокости и лекарством от отчаяния.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой друг»