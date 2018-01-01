Wink
Фильмы
Мой друг, кот и Пушкин
Актёры и съёмочная группа фильма «Мой друг, кот и Пушкин»

Режиссёры

Алёна Михайлова

Режиссёр

Актёры

Вера Бирюкова

АктрисаИра
Анна Изотова

АктрисаЭля
Елизавета Боярская

Актрисамама Миланы
Леон Тафара

АктёрСаша Пушкин
Алиса Конашенкова

Alisa Konashenkova
АктрисаМилана

Сценаристы

Елена Сумина

Сценарист
Дима Медведев

Сценарист

Продюсеры

Вера Оболонкина

Продюсер
Анастасия Бирюкова

Продюсер
Максим Коропцов

Продюсер

Художники

Сергей Поляков

Художник
Елена Голикова

Художница

Монтажёры

Дмитрий Юшин

Монтажёр

Композиторы

Алексей Мостиев

Композитор