Фильм Мой друг, кот и Пушкин

Комедия, Семейный6+
О фильме
12-летняя московская школьница Милана пишет стихи, но страх публичных выступлений не позволяет ей читать свои произведения, и даже мама скептически относится к поэтическому таланту дочери. Милана хочет выиграть Всероссийский конкурс рэп-дуэлей по роману «Евгений Онегин», чтобы мама поверила в нее и отказалась от работы в Китае. Для победы Милане придется не только преодолеть страх сцены, но и справиться с коварной соперницей. Помогать Милане будет черный кот, в котором живет душа хулигана Саши Пушкина.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей
КачествоFull HD
Рейтинг
- АМРежиссёр
Алёна
Михайлова
- ВБАктриса
Вера
Бирюкова
- АИАктриса
Анна
Изотова
- Актриса
Елизавета
Боярская
- ЛТАктёр
Леон
Тафара
- АКАктриса
Алиса
Конашенкова
- ЕССценарист
Елена
Сумина
- ДМСценарист
Дима
Медведев
- ВОПродюсер
Вера
Оболонкина
- АБПродюсер
Анастасия
Бирюкова
- Продюсер
Максим
Коропцов
- СПХудожник
Сергей
Поляков
- ЕГХудожница
Елена
Голикова
- ДЮМонтажёр
Дмитрий
Юшин
- АМКомпозитор
Алексей
Мостиев