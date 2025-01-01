Фильм Мой друг, кот и Пушкин

Мой друг, кот и Пушкин
Комедия, Семейный6+
12-летняя московская школьница Милана пишет стихи, но страх публичных выступлений не позволяет ей читать свои произведения, и даже мама скептически относится к поэтическому таланту дочери. Милана хочет выиграть Всероссийский конкурс рэп-дуэлей по роману «Евгений Онегин», чтобы мама поверила в нее и отказалась от работы в Китае. Для победы Милане придется не только преодолеть страх сцены, но и справиться с коварной соперницей. Помогать Милане будет черный кот, в котором живет душа хулигана Саши Пушкина.

Россия
Комедия, Семейный, Кино для детей
Full HD

