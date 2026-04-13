Мой друг – киллер
Wink
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Мой друг – киллер

Фильм Мой друг – киллер

2023, Io e il Secco
Драма, Комедия18+
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О фильме

10-летний Дэнни нанимает молодого киллера по прозвищу Секко, чтобы защитить мать от рук жестокого отца. Однако для Секко этот заказ становится первым.

Страна
Италия, Хорватия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.0 IMDb