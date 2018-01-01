Мост (фильм, 1992) смотреть онлайн

Трое друзей никак не могут найти работу, когда их приятель предлагает заманчивую авантюру - перевести через границу партию наркотиков. Однако наркомафия хочет использовать парней по-крупному, угрожая кровавой расправой.



Смерть от рук гангстеров или остаток жизни в тюрьме - вот альтернатива для ребят, которые медленно приближаются к границе...



Мост смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.