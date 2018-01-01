Мост
Мост

Мост (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, Crossing the Bridge
Драма, Комедия16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Трое друзей никак не могут найти работу, когда их приятель предлагает заманчивую авантюру - перевести через границу партию наркотиков. Однако наркомафия хочет использовать парней по-крупному, угрожая кровавой расправой.

Смерть от рук гангстеров или остаток жизни в тюрьме - вот альтернатива для ребят, которые медленно приближаются к границе...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Актёры и съёмочная группа фильма «Мост»