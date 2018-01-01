Мост (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, Crossing the Bridge
Драма, Комедия16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Трое друзей никак не могут найти работу, когда их приятель предлагает заманчивую авантюру - перевести через границу партию наркотиков. Однако наркомафия хочет использовать парней по-крупному, угрожая кровавой расправой.
Смерть от рук гангстеров или остаток жизни в тюрьме - вот альтернатива для ребят, которые медленно приближаются к границе...
Мост смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Майк
Байндер
- Актёр
Кен
Дженкинс
- ХААктёр
Хай
Анзелл
- ДЧАктёр
Джош
Чарльз
- ШПАктриса
Шерил
Поллак
- РЭАктёр
Ричард
Эдсон
- АБАктёр
Абрахам
Бенруби
- СБАктёр
Стивен
Болдуин
- РТАктриса
Рита
Таггарт
- Актёр
Дэвид
Швиммер
- ДГАктёр
Джейсон
Гедрик
- Сценарист
Майк
Байндер
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- КБПродюсер
Кэролайн
Барон
- ДСПродюсер
Джеффри
Сильвер
- ДБПродюсер
Джек
Байндер
- ДБХудожник
Джек
Бэлланс
- КРХудожница
Кэрол
Рэмси
- КСХудожник
Крэйг
Стернс
- АУМонтажёр
Адам
Уайсс
- ПХКомпозитор
Питер
Химмелман