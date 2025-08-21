Москва (фильм, 1991) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Москва» 1991 года — триллер о простом горожанине, который оказался в гуще криминальных событий на фоне перестройки, когда старые правила уже не работали, а новые еще не сформировались.
Обычный москвич Эдуард случайно совершает убийство, защищая друга в уличной драке. После ареста и тюремного заключения ему предлагают сделку — свободу в обмен на доставку загадочного чемодана. Эдуард соглашается, не подозревая, что становится пешкой в опасной игре. По мере выполнения задания главный герой осознает, что участвует в подготовке теракта, и должен сделать выбор между спасением себя и предотвращением катастрофы.
То, как политические изменения той эпохи отражались на судьбах людей, очень хорошо проиллюстрировано в фильме «Москва». Смотреть его — значит увидеть столицу России как арену столкновения человеческих судеб и вышедших из-под контроля криминальных сил.
- МБРежиссёр
Маурицио
Бонулья
- Актёр
Джон
Сэвэдж
- ММАктёр
Марвелос
Марвин Хэглер
- АЗАктриса
Анна
Зиннеманн
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- ДЯАктриса
Дженнифер
Янгс
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- АКАктриса
Алена
Кольчугина
- СШАктриса
Сэнди
Шульц
- СДАктёр
Стефано
Дионизи
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- МБСценарист
Маурицио
Бонулья
- Продюсер
Федор
Попов
- МЛХудожник
Маурицио
Леонарди
- МБМонтажёр
Мауро
Бонанни
- МБКомпозитор
Маурицио
Бонулья