Мошенники (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, The Prime Gig
Драма18+
О фильме
Пенделтон Вайз - мелкий мошенник, зарабатывающий на жизнь аферами по продаже фальшивых таймшеров, получает предложение поучаствовать в крупной «игре» под руководством акулы аферного бизнеса Келли Гранта. Однако Пенделтон имел неосторожность влюбиться в любовницу Келли и теперь его цель удвоилась...
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ГМРежиссёр
Грегори
Мошер
- Актёр
Винс
Вон
- Актриса
Джулия
Ормонд
- Актёр
Эд
Харрис
- Актёр
Рори
Кокрейн
- Актёр
Уоллес
Шоун
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- ДУАктёр
Джордж
Уэндт
- ЖААктриса
Жанетта
Арнетт
- ШКАктёр
Шишир
Куруп
- ХРАктёр
Харпер
Ройзман
- ДДАктёр
Дж.Дж.
Джонстон
- ТРАктёр
Том
Райт
- РМАктёр
Романи
Малко
- БДАктёр
Брайан
Джордж
- ЭБАктриса
Эмбер
Бенсон
- ККАктриса
Кристина
Кэбот
- МЛАктриса
Марджори
Ловетт
- РСАктёр
Рэнди
Склар
- ДСАктёр
Джейсон
Склар
- ПХАктёр
Пэт
Хили
- МДАктёр
МакИнтайр
Диксон
- МЛАктёр
Мэтт
Лэндерс
- ВЭАктриса
Ванесса
Эспиноза
- БТАктёр
Бендж
Талл
- ХКАктёр
Хуан
Карлос Канту
- ХПАктёр
Хесус
Перес
- БГАктёр
Бартон
Голт
- АОАктёр
Алан
Остин
- ТРАктёр
Трэвис
Розарио
- ЭЛПродюсер
Эллиот
Льюис Розенблатт
- КВПродюсер
Кэри
Вудс
- ДЙМонтажёр
Джеймс
Й. Куэй
- ДАОператор
Джон
А. Алонсо
- ДРКомпозитор
Дэвид
Роббинс