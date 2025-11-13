Мошенники (фильм, 2000) смотреть онлайн

Пенделтон Вайз - мелкий мошенник, зарабатывающий на жизнь аферами по продаже фальшивых таймшеров, получает предложение поучаствовать в крупной «игре» под руководством акулы аферного бизнеса Келли Гранта. Однако Пенделтон имел неосторожность влюбиться в любовницу Келли и теперь его цель удвоилась...

