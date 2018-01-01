Wink
Фильмы
Мошенники
Актёры и съёмочная группа фильма «Мошенники»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мошенники»

Режиссёры

Брайан Де Пальма

Brian De Palma
Режиссёр

Актёры

Дэнни ДеВито

Danny DeVito
АктёрHarry Valentini
Джо Пископо

Joe Piscopo
АктёрMoe Dickstein
Харви Кейтель

Harvey Keitel
АктёрBobby DiLea
Рэй Шарки

Ray Sharkey
АктёрMarco
Дэн Хедайя

Dan Hedaya
АктёрAnthony Castelo
Лу Альбано

Lou Albano
АктёрFrank 'The Fixer' Acavano (в титрах: Captain Lou Albano)
Джули Бовассо

Julie Bovasso
АктрисаLil Dickstein
Пэтти ЛюПон

Patti LuPone
АктрисаWanda Valentini
Антония Рей

Antonia Rey
АктрисаAunt Sadie
Мими Чеккини

Mimi Cecchini
АктрисаGrandma Valentini
Мэттью Кэй

Matthew Kaye
АктёрHarry Jr.
Тони Мунафо

Tony Munafo
АктёрSanto Ravallo
Тони Ридзоли

Tony Rizzoli
АктёрJoey 'New Shoes' Siclione
Фрэнк Винсент

Frank Vincent
АктёрLouie Fontucci
Рик Петручелли

Rick Petrucelli
АктёрAl the Bookie
Энтони Холланд

Anthony Holland
АктёрKarl the Desk Clerk
Марселино Ривера

Marcelino Rivera
АктёрBellhop
Джозеф Киприано

Joseph Cipriano
АктёрParking Valet
Дэн Ресин

Dan Resin
АктёрMaitre d'
Джилл Ларсон

Jill Larson
АктрисаMrs. Fixer
Мария Питилло

Maria Pitillo
АктрисаMassuese
Кристин Пур

Christine Poor
АктрисаMassuese
Стефани Куинн

Stephanie Quinn
АктрисаMassuese
Фрэнк Д. Формика

Frank D. Formica
АктёрPit Boss
Дебора Грун

Deborah Groen
АктрисаRoulette Dealer
Брэдли Нилсон

Bradley Neilson
АктёрClothing Salesman
Мариеллен Наджент

Maryellen Nugent
АктрисаJewelry Saleswoman
Фрэнк Феррара

Frank Ferrara
АктёрThug
Гаэтано Лиси

Gaetano Lisi
АктёрHood
Генри Стюарт

Henry Stewart
АктёрTailor
Кэрол Касс

Carol Cass
АктрисаBirthday Guest
Мэри Энджел

Mary Engel
АктрисаBirthday Guest
Дэйна Ли

Dayna Lee
АктрисаBirthday Guest
Майлс О’Коннор

Myles O'Connor
АктёрBirthday Guest (в титрах: Myles O'Conner)
Дон Р. Ричардсон

Don R. Richardson
АктёрBirthday Guest
Джонни Джордж Сарно

Johnny George Sarno
АктёрBirthday Guest
Рубен Шафер

Reuben Schafer
АктёрBirthday Guest
Катрин Скорсезе

Catherine Scorsese
АктрисаBirthday Guest
Чарльз Скорсезе

Charles Scorsese
АктёрBirthday Guest
Гари Куксон

Gary Cookson
АктёрRace Track Bettor
Кия Энн Джойс

Kiya Ann Joyce
АктрисаRace Track Bettor
Уиллоу Хейл

Willow Hale
АктрисаRace Track Bettor (в титрах: Debra MacHale)
Боб О’Коннел

Bob O'Connell
АктёрRace Track Bettor
Джо Шмиег

Joe Schmieg
АктёрRace Track Bettor

Сценаристы

Джордж Галло

George Gallo
Сценарист
Норман Стейнберг

Norman Steinberg
Сценарист

Продюсеры

Патрик МакКормик

Patrick McCormick
Продюсер
Аарон Руссо

Aaron Russo
Продюсер
Ирвин Руссо

Irwin Russo
Продюсер

Монтажёры

Джералд Б. Гринберг

Gerald B. Greenberg
Монтажёр

Композиторы

Айра Ньюборн

Ira Newborn
Композитор