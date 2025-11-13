Мошенники (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, Wise Guys
Комедия, Криминал12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Два закадычных друга, мафиозные «шестерки» Гарри и Мо, попадают в самые нелепые и неприятные ситуации, которые только можно представить. Лошадь, на которую они поставили деньги своего босса втайне от него, подвела двух авантюристов.
И теперь босс нанимает каждого из напарников, чтобы убить другого.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Брайан
Де Пальма
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- ДПАктёр
Джо
Пископо
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- РШАктёр
Рэй
Шарки
- Актёр
Дэн
Хедайя
- ЛААктёр
Лу
Альбано
- ДБАктриса
Джули
Бовассо
- ПЛАктриса
Пэтти
ЛюПон
- АРАктриса
Антония
Рей
- МЧАктриса
Мими
Чеккини
- МКАктёр
Мэттью
Кэй
- ТМАктёр
Тони
Мунафо
- ТРАктёр
Тони
Ридзоли
- ФВАктёр
Фрэнк
Винсент
- РПАктёр
Рик
Петручелли
- ЭХАктёр
Энтони
Холланд
- МРАктёр
Марселино
Ривера
- ДКАктёр
Джозеф
Киприано
- ДРАктёр
Дэн
Ресин
- ДЛАктриса
Джилл
Ларсон
- МПАктриса
Мария
Питилло
- КПАктриса
Кристин
Пур
- СКАктриса
Стефани
Куинн
- ФДАктёр
Фрэнк
Д. Формика
- ДГАктриса
Дебора
Грун
- БНАктёр
Брэдли
Нилсон
- МНАктриса
Мариеллен
Наджент
- ФФАктёр
Фрэнк
Феррара
- ГЛАктёр
Гаэтано
Лиси
- ГСАктёр
Генри
Стюарт
- ККАктриса
Кэрол
Касс
- МЭАктриса
Мэри
Энджел
- ДЛАктриса
Дэйна
Ли
- МОАктёр
Майлс
О’Коннор
- ДРАктёр
Дон
Р. Ричардсон
- ДДАктёр
Джонни
Джордж Сарно
- РШАктёр
Рубен
Шафер
- КСАктриса
Катрин
Скорсезе
- ЧСАктёр
Чарльз
Скорсезе
- ГКАктёр
Гари
Куксон
- КЭАктриса
Кия
Энн Джойс
- УХАктриса
Уиллоу
Хейл
- БОАктёр
Боб
О’Коннел
- ДШАктёр
Джо
Шмиег
- Сценарист
Джордж
Галло
- НССценарист
Норман
Стейнберг
- Продюсер
Патрик
МакКормик
- АРПродюсер
Аарон
Руссо
- ИРПродюсер
Ирвин
Руссо
- ДБМонтажёр
Джералд
Б. Гринберг
- АНКомпозитор
Айра
Ньюборн