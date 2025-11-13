Мошенники
Мошенники

Мошенники (фильм, 1986) смотреть онлайн

1986, Wise Guys
Комедия, Криминал12+

О фильме

Два закадычных друга, мафиозные «шестерки» Гарри и Мо, попадают в самые нелепые и неприятные ситуации, которые только можно представить. Лошадь, на которую они поставили деньги своего босса втайне от него, подвела двух авантюристов.

И теперь босс нанимает каждого из напарников, чтобы убить другого.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мошенники»