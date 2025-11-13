Мошенник
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Мошенник

Мошенник (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, Szuler
Драма18+

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О фильме

Известный польский аристократ избалован вниманием общества — он неподражаемый любовник, непревзойденный карточный шулер и отчаянный авантюрист. Но однажды удача изменяет баловню судьбы...

Страна
США, Польша
Жанр
Драма

Рейтинг

5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мошенник»