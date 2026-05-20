Мортал Комбат 2 (фильм, 2026) смотреть онлайн
8.32026, Mortal Kombat II
Фэнтези, Боевик115 мин18+
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О фильме
Чемпионы Земного царства вместе с Джонни Кейджем вступают в схватку друг с другом, чтобы предотвратить тёмное правление Шао Кана.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Фэнтези
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- СМРежиссёр
Саймон
Маккуойд
- Актёр
Карл
Урбан
- Актёр
Луди
Линь
- ДМАктриса
Джессика
Макнэми
- ДТАктёр
Джо
Таслим
- Актёр
Хироюки
Санада
- АРАктриса
Аделин
Рудольф
- ТГАктриса
Тати
Габриэль
- ДЛАктёр
Джош
Лоусон
- МФАктёр
Мартин
Форд
- Актёр
Таданобу
Асано
- ЭБАктёр
Эд
Бун
- МБАктёр
Мехкад
Брукс
- ДЧАктёр
Десмонд
Чайм
- ЧХАктёр
Чинь
Хань
- АКАктёр
Артур
Коста
- ВЭАктриса
Ванеса
Эверетт
- ДХАктёр
Дэймон
Херриман
- МХАктёр
Макс
Хуан
- ЛТАктёр
Льюис
Тан
- ДССценарист
Джереми
Слейтер
- ЭБСценарист
Эд
Бун
- ДТСценарист
Джон
Тобиас
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- Продюсер
Тодд
Гарнер
- СМПродюсер
Саймон
Маккуойд
- Продюсер
Э.
Беннетт Уолш
- ВВАктриса дубляжа
Валентина
Варлашина
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бибиков
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Ерохин
- ЁТХудожник
Ёхэй
Танэда
- КАХудожница
Кэппи
Айрлэнд
- СЛМонтажёр
Стюарт
Леви
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш