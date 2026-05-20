Мортал Комбат 2
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Мортал Комбат 2

Мортал Комбат 2 (фильм, 2026) смотреть онлайн

8.32026, Mortal Kombat II
Фэнтези, Боевик115 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Чемпионы Земного царства вместе с Джонни Кейджем вступают в схватку друг с другом, чтобы предотвратить тёмное правление Шао Кана.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Фэнтези
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Мортал Комбат 2»