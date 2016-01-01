Морской пехотинец 5: Поле боя (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, The Marine 5: Battleground
Боевики87 мин18+
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Сюжет
Джейк Картер, работник скорой помощи, отвечает на экстренный вызов. Теперь он вынужден защищать подозреваемого, за которым охотится безжалостная банда байкеров.
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Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДНРежиссёр
Джеймс
Нанн
- ММАктёр
Майк
Мизанин
- ММАктриса
Мариз
Мизанин
- ХМАктёр
Хит
Миллер
- ТФАктриса
Тринити
Фату
- АВАктриса
Анна
Ван Хуфт
- СРАктёр
Сэнди
Робсон
- ТСАктёр
Тони
Скиннер
- НМАктёр
Нэйтан
Митчелл
- БКАктёр
Брэд
Келли
- ШКАктриса
Шэрон
Крэндолл
- ЭМСценарист
Эдвард
МакГенри
- РМСценарист
Рори
МакГенри
- РППродюсер
Ральф
Портильо
- ТРХудожница
Таня
Рахимихошаваз
- ПХМонтажёр
Пол
Харб
- ЛБОператор
Люк
Брайант
- КФКомпозитор
Клод
Фойзи