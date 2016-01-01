Морской пехотинец 5: Поле боя (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Джейк Картер, работник скорой помощи, отвечает на экстренный вызов. Теперь он вынужден защищать подозреваемого, за которым охотится безжалостная банда байкеров.



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