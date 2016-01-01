Wink
Фильмы
Морской пехотинец 5: Поле боя

Морской пехотинец 5: Поле боя (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Marine 5: Battleground
Боевики87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Джейк Картер, работник скорой помощи, отвечает на экстренный вызов. Теперь он вынужден защищать подозреваемого, за которым охотится безжалостная банда байкеров.

Морской пехотинец 5: Поле боя смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Морской пехотинец 5: Поле боя»

Всё