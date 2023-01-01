Wink
Фильмы
Море
Актёры и съёмочная группа фильма «Море»

Актёры и съёмочная группа фильма «Море»

Режиссёры

Бальтасар Кормакур

Бальтасар Кормакур

Baltasar Kormákur
Режиссёр

Актёры

Хильмир Снайр Гвюднасон

Хильмир Снайр Гвюднасон

Hilmir Snær Guðnason
АктёрÁgúst
Свен Нордин

Свен Нордин

Sven Nordin
АктёрMorten
Сигюрдюр Скуласон

Сигюрдюр Скуласон

Sigurður Skúlason
АктёрHaraldur
Эльва Оуск Оулафсдоуттир

Эльва Оуск Оулафсдоуттир

Elva Ósk Ólafsdóttir
АктрисаÁslaug
Нина Дёгг Филиппусдоуттир

Нина Дёгг Филиппусдоуттир

Nína Dögg Filippusdóttir
АктрисаMaría
Хердис Торвальдсдоттир

Хердис Торвальдсдоттир

Herdís Þorvaldsdóttir
АктрисаKata
Гвюдрун Гисладоуттир

Гвюдрун Гисладоуттир

Guðrún Gísladóttir
АктрисаRagnheiður
Кристбьорг Кьелд

Кристбьорг Кьелд

Kristbjörg Kjeld
АктрисаKristín
Гуннар Эйолфссон

Гуннар Эйолфссон

Gunnar Eyjólfsson
АктёрÞórður
Элен де Фужроль

Элен де Фужроль

Hélène de Fougerolles
АктрисаFrançoise

Сценаристы

Бальтасар Кормакур

Бальтасар Кормакур

Baltasar Kormákur
Сценарист

Продюсеры

Эгиль Одегард

Эгиль Одегард

Egil Ødegård
Продюсер
Бальтасар Кормакур

Бальтасар Кормакур

Baltasar Kormákur
Продюсер
Жан-Франсуа Фонлюп

Жан-Франсуа Фонлюп

Jean-François Fonlupt
Продюсер

Художники

Гуннар Палссон

Гуннар Палссон

Gunnar Pálsson
Художник
Тони Зеттерстрём

Тони Зеттерстрём

Tonie Zetterström
Художник

Монтажёры

Элисабет Рональдсдоуттир

Элисабет Рональдсдоуттир

Elísabet Ronaldsdóttir
Монтажёр
Вальдис Оускарсдоуттир

Вальдис Оускарсдоуттир

Valdís Óskarsdóttir
Монтажёр

Композиторы

Йон Асгейрссон

Йон Асгейрссон

Jón Ásgeirsson
Композитор