Море (фильм, 2002) смотреть онлайн

Чувствуя приближение старости, Тордур, глава семейства, попросил всех своих детей приехать в деревню, чтобы обсудить дальнейшую судьбу семейного бизнеса, работу всей своей жизни. Его надежды связаны с младшим сыном – Аугустом, который уехал в Париж изучать бизнес. Но отец не знает, что Аугуст мечтает стать композитором.



Море смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.