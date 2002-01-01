Море
Море

Море (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Hafið
Драма, Комедия16+

О фильме

Чувствуя приближение старости, Тордур, глава семейства, попросил всех своих детей приехать в деревню, чтобы обсудить дальнейшую судьбу семейного бизнеса, работу всей своей жизни. Его надежды связаны с младшим сыном – Аугустом, который уехал в Париж изучать бизнес. Но отец не знает, что Аугуст мечтает стать композитором.

Страна
Исландия, Франция, Норвегия
Жанр
Комедия, Драма

