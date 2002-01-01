Море (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Hafið
Драма, Комедия16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Чувствуя приближение старости, Тордур, глава семейства, попросил всех своих детей приехать в деревню, чтобы обсудить дальнейшую судьбу семейного бизнеса, работу всей своей жизни. Его надежды связаны с младшим сыном – Аугустом, который уехал в Париж изучать бизнес. Но отец не знает, что Аугуст мечтает стать композитором.
Рейтинг
- Режиссёр
Бальтасар
Кормакур
- ХСАктёр
Хильмир
Снайр Гвюднасон
- СНАктёр
Свен
Нордин
- ССАктёр
Сигюрдюр
Скуласон
- ЭОАктриса
Эльва
Оуск Оулафсдоуттир
- НДАктриса
Нина
Дёгг Филиппусдоуттир
- ХТАктриса
Хердис
Торвальдсдоттир
- ГГАктриса
Гвюдрун
Гисладоуттир
- ККАктриса
Кристбьорг
Кьелд
- ГЭАктёр
Гуннар
Эйолфссон
- ЭдАктриса
Элен
де Фужроль
- Сценарист
Бальтасар
Кормакур
- ЭОПродюсер
Эгиль
Одегард
- Продюсер
Бальтасар
Кормакур
- ЖФПродюсер
Жан-Франсуа
Фонлюп
- ГПХудожник
Гуннар
Палссон
- ТЗХудожник
Тони
Зеттерстрём
- ЭРМонтажёр
Элисабет
Рональдсдоуттир
- ВОМонтажёр
Вальдис
Оускарсдоуттир
- ЙАКомпозитор
Йон
Асгейрссон