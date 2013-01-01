Море дает, море забирает (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Однажды писатель Эрика Фальк, живущая в шведском городке Фьелльбакке, обнаруживает труп пожилого фотографа Стигге Эрикссона. Он был другом Эрики, и она начинает поиски того, кто совершил жестокое преступление. Полиция, в которой работает ее муж Патрик, всегда на шаг позади собственного рассл�едования Эрики.



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