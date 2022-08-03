Монстры (фильм, 2010) смотреть онлайн

Действие разворачивается спустя шесть лет после того, как спутник NASA упал где-то в Центральной Америке, превратив пол-Мексики в карантинную зону. Сюжет следует за американским журналистом, согласившимся сопровождать туриста через зараженную зону к безопасным границам США.

