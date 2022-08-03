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Монстры

Монстры (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Monsters
Фантастика, Приключения94 мин18+

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О фильме

Действие разворачивается спустя шесть лет после того, как спутник NASA упал где-то в Центральной Америке, превратив пол-Мексики в карантинную зону. Сюжет следует за американским журналистом, согласившимся сопровождать туриста через зараженную зону к безопасным границам США.

Страна
Великобритания, Мексика
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Монстры»