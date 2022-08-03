Монстры (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Monsters
Фантастика, Приключения94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Действие разворачивается спустя шесть лет после того, как спутник NASA упал где-то в Центральной Америке, превратив пол-Мексики в карантинную зону. Сюжет следует за американским журналистом, согласившимся сопровождать туриста через зараженную зону к безопасным границам США.
СтранаВеликобритания, Мексика
ЖанрФантастика, Приключения, Драма, Мелодрама, Триллер
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ГЭРежиссёр
Гарет
Эдвардс
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- УЭАктриса
Уитни
Эйбл
- МСАктёр
Марио
Сунига Бенавидес
- АДАктриса
Аннали
Джеффрис
- ДХАктёр
Джастин
Холл
- РКАктёр
Рики
Кэттер
- ПААктёр
Пол
Арчер
- КВАктёр
Керри
Вальдеррама
- ДУАктёр
Джонатан
Уиннфорд
- СВАктёр
Стэн
Вонг
- ГЭСценарист
Гарет
Эдвардс
- НЛПродюсер
Ник
Лав
- ДРПродюсер
Джеймс
Ричардсон
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- НСАктриса дубляжа
Наталья
Сапецкая
- ТЖАктриса дубляжа
Татьяна
Жукова
- Актёр дубляжа
Алексей
Розин
- КГМонтажёр
Колин
Гуди
- ГЭОператор
Гарет
Эдвардс
- ДХКомпозитор
Джон
Хопкинс