Монстры на каникулах: Трансформания (мультфильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Все смешалось в отеле «Трансильвания»: таинственное изобретение Ван Хельсинга, «монстрифицирующий луч», ломается и случайно превращает Дракулу и его приятелей в людей, а Джонни — наоборот, в монстра. Лишенные своих способностей и привычного облика Драк с друзьями и Джонни, с неожиданным удовольствием раскрывающий свою монстрическую сущность, отправляются в кругосветное путешествие на поиски средства от трансформании. И, конечно, им не обойтись без помощи Мэвис, пока не стало слишком поздно и они не свели друг друга с ума.



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