Монстры на каникулах: Трансформания (мультфильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Hotel Transylvania: Transformania
Мультфильмы, Ужасы6+
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Сюжет
Все смешалось в отеле «Трансильвания»: таинственное изобретение Ван Хельсинга, «монстрифицирующий луч», ломается и случайно превращает Дракулу и его приятелей в людей, а Джонни — наоборот, в монстра. Лишенные своих способностей и привычного облика Драк с друзьями и Джонни, с неожиданным удовольствием раскрывающий свою монстрическую сущность, отправляются в кругосветное путешествие на поиски средства от трансформании. И, конечно, им не обойтись без помощи Мэвис, пока не стало слишком поздно и они не свели друг друга с ума.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Семейные, Ужасы, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Дженнифер
Клуска
- ДДРежиссёр
Дерек
Драймон
- Актриса
Молли
Шеннон
- Актёр
Дэвид
Спейд
- Актриса
Селена
Гомес
- БХАктёр
Брайан
Халл
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актриса
Кэтрин
Хан
- ФДАктриса
Фрэн
Дрешер
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- Актёр
Энди
Сэмберг
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- ГТСценарист
Генндий
Тартаковский
- АВСценарист
Амос
Вернон
- НРСценарист
Нунцио
Рандаццо
- ЭДПродюсер
Элис
Дьюи
- Продюсер
Селена
Гомес
- МИХудожник
Майкл
Исаак
- ЛХМонтажёр
Линн
Хобсон
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо