Актёры и съёмочная группа фильма «Монстры 2: Темный континент»

Актёры
АктёрNoah Frater
Джонни ХаррисJohnny Harris
АктёрMichael Parkes
Сэм КилиSam Keeley
АктёрFrankie Maguire
Джозеф ДемпсиJoseph Dempsie
АктёрKarl Inkelaar
Кайл СоллерKyle Soller
АктёрSergeant Forrest
Николас ПиннокNicholas Pinnock
АктёрShaun Williams
Паркер СойерсParker Sawyers
АктёрKhalil
Филип АрдиттиPhilip Arditti
АктрисаAra
София БутеллаSofia Boutella
АктрисаKelly