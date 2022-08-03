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Монстры 2: Темный континент

Монстры 2: Темный континент (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Monsters: Dark Continent
Ужасы, Драма114 мин18+

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О фильме

Прошло 7 лет после событий первой части, и «зараженные зоны» распространились по всему миру. Теперь человечество борется за выживание. Эмилио, молодой врач, присоединяется к спасательной операции по поиску пропавших в самом центре территории монстров.

Страна
Великобритания
Жанр
Военный, Фантастика, Ужасы, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.3 IMDb