Монстр
Актёры и съёмочная группа фильма «Монстр»

Режиссёры

Хэл Хартли

Хэл Хартли

Hal Hartley
Режиссёр

Актёры

Стэйси Доусон

Стэйси Доусон

Stacy Dawson
АктрисаMugger
Илене Бергельсон

Илене Бергельсон

Ilene Bergelson
АктрисаEthel
Хельги Бьёрнссон

Хельги Бьёрнссон

Helgi Björnsson
АктёрLeó
Гудрун Мария Бьярнадоттир

Гудрун Мария Бьярнадоттир

Guðrún María Bjarnadóttir
АктрисаMarta
Джули Андерсон

Джули Андерсон

Julie Anderson
АктрисаBeautician
Джули Кристи

Джули Кристи

Julie Christie
АктрисаDr. Anna
Анна Кристин Аднгримсдоуттир

Анна Кристин Аднгримсдоуттир

Anna Kristín Arngrímsdóttir
АктрисаSólveig
Роберт Джон Бёрк

Роберт Джон Бёрк

Robert John Burke
АктёрThe Monster
Маргрет Акадоттир

Маргрет Акадоттир

Margrét Ákadóttir
АктрисаRental Agent
Бесси Бьярнасон

Бесси Бьярнасон

Bessi Bjarnason
АктёрCaptain

Сценаристы

Хэл Хартли

Хэл Хартли

Hal Hartley
Сценарист

Продюсеры

Хэл Хартли

Хэл Хартли

Hal Hartley
Продюсер
Уилли Бар

Уилли Бар

Willi Bär
Продюсер
Фрэнсис Форд Коппола

Фрэнсис Форд Коппола

Francis Ford Coppola
Продюсер

Художники

Фрэнк Л. Флеминг

Фрэнк Л. Флеминг

Frank L. Fleming
Художник
Карин Визель

Карин Визель

Karin Wiesel Holmes
Художница

Композиторы

Хэл Хартли

Хэл Хартли

Hal Hartley
Композитор