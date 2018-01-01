Актёры и съёмочная группа фильма «Монстр»
Режиссёры
Актёры
АктрисаMugger
Стэйси ДоусонStacy Dawson
АктрисаEthel
Илене БергельсонIlene Bergelson
АктёрLeó
Хельги БьёрнссонHelgi Björnsson
АктрисаMarta
Гудрун Мария БьярнадоттирGuðrún María Bjarnadóttir
АктрисаBeautician
Джули АндерсонJulie Anderson
АктрисаDr. Anna
Джули КристиJulie Christie
АктрисаSólveig
Анна Кристин АднгримсдоуттирAnna Kristín Arngrímsdóttir
АктёрThe Monster
Роберт Джон БёркRobert John Burke
АктрисаRental Agent
Маргрет АкадоттирMargrét Ákadóttir
АктёрCaptain