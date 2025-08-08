Монстр (фильм, 1994) смотреть онлайн
Блистательные актерские работы и искрометный юмор — то, ради чего стоит этот хит итальянского проката смотреть. «Монстр» — комедия 1994 года с Роберто Бениньи в роли недотепы в круговороте нелепых ситуаций.
Ландшафтный дизайнер и мелкий мошенник Лорис постоянно попадает в забавные переделки из-за своей привычки избегать кредиторов. Его странное поведение привлекает внимание полиции, ищущей серийного насильника. Эксцентричный психолог Такконе поручил агенту Джессике следить за Лорисом, ошибочно считая его преступником. Джессика, работая под прикрытием, пытается спровоцировать Лориса на сближение. Тот, не подозревая о слежке, продолжает жить своей хаотичной жизнью, невольно усиливая подозрения.
Фильм «Монстр» через путаницу и эксцентричность Бениньи рождает каскад смешных эпизодов. Это легкий и остроумный взгляд на то, как невинные привычки могут превратиться в комедию ошибок.
- Режиссёр
Роберто
Бениньи
- Актёр
Ивано
Марескотти
- МДАктёр
Массимо
Джиротти
- Актёр
Роберто
Бениньи
- МБАктёр
Мишель
Блан
- ЖБАктёр
Жан-Клод
Бриали
- ЛШАктёр
Лорен
Шпильфогель
- ФМАктёр
Франко
Месколини
- ЛПАктриса
Лучана
Паломби
- НБАктриса
Николетта
Браски
- ДЛАктриса
Доминик
Лаванан
- МБСценарист
Мишель
Блан
- ВЧСценарист
Винченцо
Черами
- Сценарист
Роберто
Бениньи
- ИАПродюсер
Ив
Аттал
- ЖКПродюсер
Жером
Клементе
- Продюсер
Роберто
Бениньи
- ДДХудожник
Данило
Донати
- НБМонтажёр
Нино
Баральи
- ЭЛКомпозитор
Эван
Лури