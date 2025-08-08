Монстр (фильм, 1994) смотреть онлайн

Блистательные актерские работы и искрометный юмор — то, ради чего стоит этот хит итальянского проката смотреть. «Монстр» — комедия 1994 года с Роберто Бениньи в роли недотепы в круговороте нелепых ситуаций.



Ландшафтный дизайнер и мелкий мошенник Лорис постоянно попадает в забавные переделки из-за своей привычки избегать кредиторов. Его странное поведение привлекает внимание полиции, ищущей серийного насильника. Эксцентричный психолог Такконе поручил агенту Джессике следить за Лорисом, ошибочно считая его преступником. Джессика, работая под прикрытием, пытается спровоцировать Лориса на сближение. Тот, не подозревая о слежке, продолжает жить своей хаотичной жизнью, невольно усиливая подозрения.



Фильм «Монстр» через путаницу и эксцентричность Бениньи рождает каскад смешных эпизодов. Это легкий и остроумный взгляд на то, как невинные привычки могут превратиться в комедию ошибок.

