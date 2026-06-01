О фильме
Маленькая сирота Момо обладает удивительным даром — она может вдохновлять людей и пробуждать в них всё самое лучшее. Однажды девочка замечает, что в её городе появились странные «серые господа», которые учат эффективно тратить своё время. Вот только люди от этого становятся всё более несчастными, ведь в погоне за продуктивностью они растрачивают свои жизни. Момо объединяется с Хранителем времени и черепашкой-предсказательницей, чтобы понять, как избавить город от этих похитителей времени и вернуть его жителям потерянную радость.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Кристиан
Диттер
- АГАктёр
Алекса
Гудолл
- КБАктёр
Клас
Банг
- Актриса
Лора
Хэддок
- Актёр
Мартин
Фриман
- Актёр
Ким
Бодния
- КРАктёр
Курт
Равн
- ДШАктёр
Давид
Шюттер
- ХЛАктриса
Хейли
Луиз Джонс
- ЦБАктриса
Цсилла
Баратх Бастаич
- НМАктриса
Наоми
МакДональд
- Сценарист
Кристиан
Диттер
- МЭСценарист
Михаэль
Энде
- КБПродюсер
Кристиан
Бекер
- Продюсер
Оливер
Бербен
- Продюсер
Кристиан
Диттер
- ИХХудожник
Иво
Хусняк
- КРОператор
Кристиан
Рейн
- ФЭКомпозитор
Фил
Эйслер