Wink
Фильмы
Момо
Актёры и съёмочная группа фильма «Момо»

Актёры и съёмочная группа фильма «Момо»

Режиссёры

Энцо Д’Ало

Энцо Д’Ало

Enzo D'Alò
Режиссёр

Актёры

Диего Абатантуоно

Диего Абатантуоно

Diego Abatantuono
АктёрMastro Ora
Ренцо Стаччи

Ренцо Стаччи

Renzo Stacchi
АктёрGallo
Алина Морадеи

Алина Морадеи

Alina Moradei
АктрисаCivetta
Габриэль Патриарка

Габриэль Патриарка

Gabriele Patriarca
АктёрBruno
Серджо Рубини

Серджо Рубини

Sergio Rubini
АктёрPrimo Uomo Grigio

Сценаристы

Энцо Д’Ало

Энцо Д’Ало

Enzo D'Alò
Сценарист
Михаэль Энде

Михаэль Энде

Michael Ende
Сценарист
Умберто Марино

Умберто Марино

Umberto Marino
Сценарист

Продюсеры

Клаудио Сарачени

Клаудио Сарачени

Claudio Saraceni
Продюсер
Бруно Альтиссими

Бруно Альтиссими

Bruno Altissimi
Продюсер
Михаэлла Ниемейер

Михаэлла Ниемейер

Michaela Niemeyer
Продюсер
Витторио Чекки Гори

Витторио Чекки Гори

Vittorio Cecchi Gori
Продюсер

Художники

Мишель Фузельер

Мишель Фузельер

Michel Fuzellier
Художница

Монтажёры

Симона Паджи

Симона Паджи

Simona Paggi
Монтажёр

Композиторы

Джанна Наннини

Джанна Наннини

Gianna Nannini
Композитор