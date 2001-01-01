Момо (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Momo alla conquista del tempo
Мультфильм, Фэнтези0+
О фильме
Маленькая сиротка Момо нашла кров в развалинах старого амфитеатра, где обрела новый дом и новых друзей. Но однажды она почувствовала, что вокруг нее что-то изменилось. В городе появились могущественные «Серые лорды», живущие за счет времени, украденного ими у других людей.
Только Момо понимает опасность, и только она может что-то сделать: ни у кого из ее друзей уже не осталось времени! С помощью черепахи Кассиопеи и Повелителя времени Мастера Хоры Момо начинает сражение против «Серых лордов», успевших захватить ее новый дом и подчинить себе ее друзей…
СтранаИталия, Германия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Фэнтези
