Момо
Актёры и съёмочная группа фильма «Момо»

Режиссёры

Йоханнес Шааф

Johannes Schaaf
Режиссёр

Актёры

Нинетто Даволи

Ninetto Davoli
АктёрNino
Кончетта Руссино

Concetta Russino
АктрисаLiliana
Армин Мюллер-Шталь

Armin Mueller-Stahl
АктёрChef der Grauen Männer
Элайд Мелли

Elide Melli
АктрисаFrau Daria
Бруно Стори

Bruno Stori
АктёрGigi

Сценаристы

Розмария Фендель

Rosemarie Fendel
Сценарист
Йоханнес Шааф

Johannes Schaaf
Сценарист
Михаэль Энде

Michael Ende
Сценарист
Марчелло Кошия

Marcello Coscia
Сценарист

Продюсеры

Хорст Вендландт

Horst Wendlandt
Продюсер
Уолтер Масси

Walter Massi
Продюсер

Художники

Джанни Джованьони

Gianni Giovagnoni
Художница
Данило Донати

Danilo Donati
Художник

Монтажёры

Амедео Сальфа

Amedeo Salfa
Монтажёр

Композиторы

Марчелло Кошия

Marcello Coscia
Композитор