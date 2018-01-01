Момо (фильм, 1986) смотреть онлайн

Маленькая сиротка Момо нашла кров в развалинах старого амфитеатра, где обрела новый дом и новых друзей. Но однажды она почувствовала, что вокруг нее что-то изменилось. В городе появились могущественные «Серые господа», живущие за счет времени, украденного ими у других людей...



