Момо (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, Momo
Фантастика, Фэнтези18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Маленькая сиротка Момо нашла кров в развалинах старого амфитеатра, где обрела новый дом и новых друзей. Но однажды она почувствовала, что вокруг нее что-то изменилось. В городе появились могущественные «Серые господа», живущие за счет времени, украденного ими у других людей...
Момо смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЙШРежиссёр
Йоханнес
Шааф
- НДАктёр
Нинетто
Даволи
- КРАктриса
Кончетта
Руссино
- Актёр
Армин
Мюллер-Шталь
- ЭМАктриса
Элайд
Мелли
- БСАктёр
Бруно
Стори
- РФСценарист
Розмария
Фендель
- ЙШСценарист
Йоханнес
Шааф
- МЭСценарист
Михаэль
Энде
- МКСценарист
Марчелло
Кошия
- ХВПродюсер
Хорст
Вендландт
- УМПродюсер
Уолтер
Масси
- ДДХудожница
Джанни
Джованьони
- ДДХудожник
Данило
Донати
- АСМонтажёр
Амедео
Сальфа
- МККомпозитор
Марчелло
Кошия