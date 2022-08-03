Молодая, одинокая, злая
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Молодая, одинокая, злая

Молодая, одинокая, злая (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Young, Single & Angry
Комедия90 мин18+

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О фильме

С детства Тэйлор полагала, что любовь и брак являются самыми важными событиями в жизни каждой женщины. Но однажды она проснулась и поняла, что в свои 35 она все ещe одинока. Пытаясь разобраться в ситуации, Тэйлор и трое еe друзей ходят по клубам Лос-Анджелеса в надежде встретить свои вторые половинки, но им встречаются одни извращенцы, телефонные операторы и другие придурки.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

3.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молодая, одинокая, злая»