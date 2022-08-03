С детства Тэйлор полагала, что любовь и брак являются самыми важными событиями в жизни каждой женщины. Но однажды она проснулась и поняла, что в свои 35 она все ещe одинока. Пытаясь разобраться в ситуации, Тэйлор и трое еe друзей ходят по клубам Лос-Анджелеса в надежде встретить свои вторые половинки, но им встречаются одни извращенцы, телефонные операторы и другие придурки.

