Молодая, одинокая, злая (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Young, Single & Angry
Комедия90 мин18+
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О фильме
С детства Тэйлор полагала, что любовь и брак являются самыми важными событиями в жизни каждой женщины. Но однажды она проснулась и поняла, что в свои 35 она все ещe одинока. Пытаясь разобраться в ситуации, Тэйлор и трое еe друзей ходят по клубам Лос-Анджелеса в надежде встретить свои вторые половинки, но им встречаются одни извращенцы, телефонные операторы и другие придурки.
Рейтинг
3.2 IMDb
- РУРежиссёр
Ричард
Уотерхаус
- СБАктриса
Сара
Блевинс
- ДААктриса
Джэми
Андерсон
- ХСАктриса
Хезер
Стюарт
- ДБАктёр
Джесси
Берч
- ПМАктёр
Питер
Мёрник
- МААктёр
Мэттью
Атертон
- СФАктёр
Стив
Флориан
- МУАктёр
Майк
Уилсон
- ДГАктёр
Джефф
Гарвин
- ВПАктёр
Винс
Павиа
- РБАктёр
Ронн
Бернер
- ШСАктёр
Шэйн
Стивенс
- ТБАктёр
Тодд
Бабкок
- МОАктриса
Мари
О’Доннелл
- НКАктриса
Наоми
Каталано
- МЛАктриса
Мария
Лэйн
- ДМАктёр
Джозеф
МакКелхир
- МКАктриса
Мария
Кристина Джименез
- ДЭАктёр
Джек
Энтони
- ККАктриса
Кэйси
Крамер
- ДЛАктёр
Джейк
Лосон
- РСАктёр
Роберт
С. Инглиш
- БХАктриса
Бриттни
Хэррингтон
- ДЛАктриса
Джули
Ли
- ДРАктриса
Дарлена
Робертс
- ВДАктриса
Виктория
Дж. Томас
- СЮАктёр
Сэмюэл
Ю
- РФАктёр
Роберт
Фабиани
- ХПАктёр
Хэш
Патель
- ШУСценарист
Шери
Уотерхаус
- ДКПродюсер
Джон
Крантц
- ДКХудожник
Джон
Крантц
- НКХудожница
Наоми
Каталано
- ДМКомпозитор
Джон
Мэттокс