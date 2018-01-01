Wink
Молчание
Актёры и съёмочная группа фильма «Молчание»

Режиссёры

Дмитрий Москвитин

Режиссёр

Актёры

Игорь Барташ

Актёр
Людмила Ковалец

Актриса

Сценаристы

Дмитрий Москвитин

Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Москвитин

Продюсер

Монтажёры

Дмитрий Москвитин

Монтажёр

Операторы

Иван Жимаев

Оператор