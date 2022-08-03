Молчаливое бегство (фильм, 1972) смотреть онлайн

На Земле будущего нет ни деревьев, ни растений, но некоторые их образцы содержатся в куполах на космическом корабле с целью озеленения планеты. Внезапно власти отказываются от затратной затеи и приказывают экипажу избавиться от биоматериалов. Ботаник Фримэн Лоуэлл идет против системы.

