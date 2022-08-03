Молчаливое бегство (фильм, 1972) смотреть онлайн
1972, Silent Running
Фантастика, Драма85 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
На Земле будущего нет ни деревьев, ни растений, но некоторые их образцы содержатся в куполах на космическом корабле с целью озеленения планеты. Внезапно власти отказываются от затратной затеи и приказывают экипажу избавиться от биоматериалов. Ботаник Фримэн Лоуэлл идет против системы.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДТРежиссёр
Дуглас
Трамбалл
- Актёр
Брюс
Дерн
- КПАктёр
Клифф
Поттс
- РРАктёр
Рон
Рифкин
- ДВАктёр
Джесси
Винт
- МПАктёр
Марк
Персонс
- СБАктёр
Стивен
Браун
- ШСАктриса
Шерил
Спаркс
- ЛВАктёр
Ларри
Вайзенхант
- ДКАктёр
Джозеф
Кампанелла
- РЭАктёр
Рой
Энджел
- МЧСценарист
Майкл
Чимино
- СБСценарист
Стивен
Бокко
- МГПродюсер
Майкл
Грускофф
- МХПродюсер
Марти
Хорнштейн
- ДТПродюсер
Дуглас
Трамбалл
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Кривощапов
- АСМонтажёр
Аарон
Стелл
- ЧФОператор
Чарльз
Ф. Вилер
- ПШКомпозитор
Петер
Шикеле