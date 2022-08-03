Молчаливое бегство
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Молчаливое бегство

Молчаливое бегство (фильм, 1972) смотреть онлайн

1972, Silent Running
Фантастика, Драма85 мин18+

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О фильме

На Земле будущего нет ни деревьев, ни растений, но некоторые их образцы содержатся в куполах на космическом корабле с целью озеленения планеты. Внезапно власти отказываются от затратной затеи и приказывают экипажу избавиться от биоматериалов. Ботаник Фримэн Лоуэлл идет против системы.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молчаливое бегство»