Мокрые носочки Берты Райз (фильм, 2020) смотреть онлайн

Один день из жизни странноватых жителей маленькой деревни, спрятанной в скалах у моря. На глазах у свидетелей случается загадочное преступление. Но что случилось на берегу, и что таится под холодной водой, зрителю предстоит разобраться самому.



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