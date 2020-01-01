Мокрые носочки Берты Райз
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Мокрые носочки Берты Райз

Мокрые носочки Берты Райз (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Мокрые носочки Берты Райз
Мультфильм для взрослых11 мин18+

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О фильме

Один день из жизни странноватых жителей маленькой деревни, спрятанной в скалах у моря. На глазах у свидетелей случается загадочное преступление. Но что случилось на берегу, и что таится под холодной водой, зрителю предстоит разобраться самому.

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Страна
Россия
Жанр
Мультфильм для взрослых
Время
11 мин / 00:11

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