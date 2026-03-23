Фильм Мои таежные каникулы

Мудрый охотник Мэхээлэчээн, живущий в гармонии с природой, обеспокоен своим внуком Мишуком. Мальчик, избалованный жизнью, не ценит наследие предков и не понимает красоты суровой тайги. Чтобы передать внуку древние знания, дед берет его с собой в глухую чащу. Однако путешествие оборачивается неожиданными испытаниями: Мишук и его верный пес Сэргэх теряются в лесу. В отчаянии они встречают волшебного оленя — хранителя тайги, который дарит мальчику удивительную способность понимать язык всех живых существ. И вместе с дедом вступает в схватку с браконьерами, чтобы спасти Духа тайги.

