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Могучие рейнджеры: Супер мегасила. Гнев

Могучие рейнджеры: Супер мегасила. Гнев (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Power Rangers Super Megaforce
Фантастика, Приключения23 мин6+

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О фильме

Команда Мегафорс уже победила одних захватчиков, но теперь Земле угрожает безжалостный принц Векар со своей космической Армадой. Госей даeт рейнджерам новые морферы и ключи, которые позволят им использовать новый режим – Супер-Мегафорс!

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Могучие рейнджеры: Супер мегасила. Гнев»