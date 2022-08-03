Могучие рейнджеры: Супер мегасила. Гнев (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Power Rangers Super Megaforce
Фантастика, Приключения23 мин6+
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О фильме
Команда Мегафорс уже победила одних захватчиков, но теперь Земле угрожает безжалостный принц Векар со своей космической Армадой. Госей даeт рейнджерам новые морферы и ключи, которые позволят им использовать новый режим – Супер-Мегафорс!
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЧХРежиссёр
Чарли
Хэскелл
- АНРежиссёр
Акихиро
Ногучи
- ЭМАктёр
Эндрю
М. Грэй
- СХАктриса
Сиара
Ханна
- ДМАктёр
Джон
Марк Лаудермилк
- КМАктриса
Кристина
Мастерсон
- АРАктёр
Азим
Ризк
- ДДАктёр
Джофф
Долан
- ЭГАктёр
Эстевес
Гиллеспи
- ШПАктёр
Шайлеш
Праджапати
- ЙХАктёр
Йен
Харкорт
- ДХАктёр
Джейсон
Худ
- ДВСценарист
Джеймс
В. Бейтс
- СУСценарист
Сет
Уолтер
- ДПСценарист
Джим
Перонто
- БКПродюсер
Брайан
Касентини
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- БДМонтажёр
Брэд
Дэвисон
- НККомпозитор
Ноам
Каниэл