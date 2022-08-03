Могучие рейнджеры: Супер мегасила. Гнев (фильм, 2014) смотреть онлайн

Команда Мегафорс уже победила одних захватчиков, но теперь Земле угрожает безжалостный принц Векар со своей космической Армадой. Госей даeт рейнджерам новые морферы и ключи, которые позволят им использовать новый режим – Супер-Мегафорс!

